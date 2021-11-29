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На Украине начали расследовать дело о попытке госпереворота

На Украине начали расследовать дело о попытке госпереворота
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по делу о попытке захвата государственной власти.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, производство открыто по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины по факту "приготовлений отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти". "О ходе расследования будет сообщено впоследствии", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что, по агентурным данным, на Украине мог готовиться на 1-2 декабря государственный переворот с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.

Ахметов в свою очередь заявил, что информация о якобы втягивании его в госпереворот - это "сплошная ложь".

Украина

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