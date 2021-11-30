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Гонконг обнародовал список стран, из которых запрещен въезд в связи со штаммом "омикрон"

В Австралии выявлены пять случаев заражения новым штаммом

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В связи с распространением в мире нового штамма коронавируса, которому Всемирная организация здравоохранения присвоила название "омикрон", власти Гонконга ввели ограничения на въезд для нерезидентов из Анголы, Эфиопии, Нигерии и Замбии с 30 ноября.

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"Самые строгие карантинные требования также будут применены к соответствующим въезжающим путешественникам из этих районов", - говорится в распространенном администрацией Гонконга заявлении.

Со 2 декабря будет запрещено въезжать в город нерезидентам, которые в последние три недели побывали в Австрии, Австралии, Бельгии, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Израиле и Италии, говорится в документе.

Ранее был введен запрет на приезд в город нерезидентам из Южной Африки, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве. Пять человек, у которых подтверждено заражение "омикроном", были выявлены в Австралии. Все новые инфицированные "омикроном" вакцинированы и находятся на карантине, сообщили представители здравоохранения, добавив, что у них бессимптомное течение или проявляются очень легкие симптомы.

В сложившейся ситуации Канберра отложила открытие границ для иностранных студентов и квалифицированных мигрантов.

"Мы делаем это из осторожности, но мы считаем, что, хотя ("омикрон" - ИФ) является новым вариантом, он является управляемым", - заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Гонконг Омикрон Коронавирус

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