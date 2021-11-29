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Столтенберг заявил, что в Латвию могут быстро отправить более 40 тыс. солдат НАТО

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 000 солдат, заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи в Риге с латвийским президентом Эгилом Левитсом.

"Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса - в балтийском регионе", - подчеркнул Столтенберг.

Он заявил, что НАТО обеспечит присутствие войск союзников в балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границах Латвии, Литвы и Польши.

Латвия НАТО Йенс Столтенберг

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