Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Штамм "омикрон" добрался до Норвегии

Штамм "омикрон" добрался до Норвегии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В городе Эйгарден на юго-западе Норвегии выявили первые в стране случаи заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон" у двух вернувшихся из ЮАР подданных, сообщают в среду европейские СМИ.

"Двое инфицированных побывали в поездке в ЮАР. Они оба сейчас выздоравливают", - заявили местные власти.

В миреВ Нигерии выявили штамм COVID-19 "омикрон" в образце, взятом еще в октябреВ Нигерии выявили штамм COVID-19 "омикрон" в образце, взятом еще в октябреЧитать подробнее

В Эйгардене проживает порядка 40 тыс. человек, в последнее время там фиксируется рост числа заражений коронавирусом. Ожидается, что теперь власти города ужесточат ограничения, чтоб сдержать вспышку заражений.

Ранее сообщалось, что Норвегия с 1 декабря вводит ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" в стране. Правительство рекомендовало на национальном уровне использовать маски в общественном транспорте, в такси, в магазинах и торговых центрах, где невозможно соблюдать дистанцию.

Кроме того, правительство призвало муниципалитеты рассмотреть возможность перевода большего количества работников в режим удаленной работы в тех случаях, когда это возможно.

Норвегия отменила действовавшие ранее ограничения в сентябре, когда число заражений на национальном уровне сильно снизилось. Однако в связи с распространением в мире нового штамма "омикрон" правительство приняло решение о новых мерах.

Норвегия коронавирус

Новости по теме

Новости

Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

Москва потребует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток

Путин рассчитывает, что ответ Лукашенко Западу не сорвет газовые контракты РФ-ЕС

Зеленский счел, что Киев не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с РФ

Пандемия коронавируса

В Нигерии выявили штамм COVID-19 "омикрон" в образце, взятом еще в октябре

В Нигерии выявили штамм COVID-19 "омикрон" в образце, взятом еще в октябре

Польша обвинила Белоруссию в обстреле осветительных мачт на границе

Лукашенко готов остановить транзит энергоносителей из РФ, если Польша закроет границу

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,8 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,8 млн
Пандемия коронавируса

ВОЗ отметила сокращение смертности от COVID на 10% за прошлую неделю

Что случилось этой ночью: среда, 1 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });