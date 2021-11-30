В Европе продолжают выявлять новый штамм COVID-19 "омикрон"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Два случая заражения новым штаммом коронавируса, которому ВОЗ присвоила название "омикрон", выявили в Швеции, а в Дании число заболевших им возросло до четырех, сообщает во вторник британская газета The Guardian.

Первый случай заболевания "омикроном" в Швеции выявили в понедельник, а в Дании первые два случая заболевания новым вариантом зарегистрировали еще в воскресенье, отмечает издание.

"Омикрон" в обеих странах выявили у туристов, вернувшихся с юга Африки.

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.