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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Генсек НАТО описал, как Россия и Белоруссия должны проводить учения

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия имеют право проводить учения на своей территории, однако они должны предоставлять информацию о маневрах и избегать провокаций, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Должна присутствовать транспарентность, и они (РФ и Белоруссии - ИФ) обязаны избегать провокаций", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать запланированные Москвой и Минском учения.

"А сейчас мы видим недостаток транспарентности, мы видим необычайную концентрацию военных сил (РФ возле Украины - ИФ) и мы видим обострившуюся и очень агрессивную риторику", - продолжил он.

Столтенберг в этом контексте напомнил о необходимости поддержания транспарентности в отношении развертывания вооруженных сил и проведения военных учений в Европе в соответствии с Венским документом 2011 года.

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что планирует провести с Россией учения по прикрытию южных границ.

При этом министр сообщил, что в будущем году Белоруссия и Россия не планируют проводить масштабные учения наподобие "Запада" или "Щита Союза".

Белоруссия Россия НАТО Йенс Столтенберг Украина

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