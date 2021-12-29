Военные учения РФ и Белоруссии пройдут в первом квартале 2022 года

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Как вы и предлагали, мы проведем (учения - ИФ) в начале года, военные согласуют. В марте, феврале, не знаю, когда они решат", - сказал он на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Так Путин отреагировал на предложение Лукашенко не останавливать совместные учения и продолжать обучение белорусских военных работе с новыми образцами закупаемой в РФ техники.

"Процесс учений останавливать не надо. Я знаю, что вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Белоруссии. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами", - сказал Лукашенко.