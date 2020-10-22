В НАТО рассказали о реакции альянса на рост ядерного арсенала РФ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО принимают меры, адаптируют и расширяют свои возможности в связи с растущим российским ядерным арсеналом, заявил в четверг в ходе пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы оценили наш прогресс... Мы адаптируем наши разведывательные и военные возможности" - заявил Столтенберг, говоря о реакции союзников. По его словам, у России "растущий ядерный арсенал".

"Это серьезная проблема, она становится все более масштабной и актуальной", - добавил Столтенберг. "Мы адаптируемся к этому. Это касается и получения разведданных, и проведения учений", - добавил генсек НАТО.

По его словам, союзники приобретают новые системы противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot и истребители пятого поколения, а также укрепляют потенциал, закупая неядерные вооружения, проводят ежегодные учения по ядерному сдерживанию. Он отметил, что союзники по НАТО и ранее согласились принимать политические и военные меры для противостояния российскому ядерному арсеналу, и в четверг министры обороны альянса обменялись мнениями о том, как имплементируется это решение.

Столтенберг также заявил, что североатлантический альянс считает необходимым продление на год договора СНВ-3. "Союзники (по НАТО) придают важную роль продлению СНВ-3, срок действия которого истекает в начале следующего года", - сказал он.

Генсек НАТО констатировал, что в этом вопросе "заметен прогресс" в последние дни. "Мы не должны оказаться в ситуации, когда не будет никаких договоров, контролирующих количество ядерного оружия", - добавил он.

Ситуация вокруг СНВ-3

На этой неделе представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что американская сторона готова немедленно провести переговоры с РФ, чтобы уладить остающиеся разногласия по соглашению о контроле над вооружениями.

Ранее в октябре Белый дом сообщил, что не будет принимать предложение РФ продлить на год договор СНВ-3 без всяких условий. США, в свою очередь, предлагали продлить договор при условии замораживания сторонами своих ядерных арсеналов.

20 октября в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов в случае согласия США продлить действие Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ) на год.

ДСНВ или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.