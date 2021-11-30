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В Белом доме не стали давать информацию о будущих контактах Байдена и Путина

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не может сказать что-либо о планируемых контактах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, но отметила, что Вашингтон и Москва продолжают поддерживать связь на высоком уровне.

"Что касается (...) этих сообщений, которые, как я думаю, поступили от россиян, мне нечего предсказывать или анонсировать на данный момент", - сказала она во вторник на брифинге.

"Очевидно, что мы - в продолжение саммита (США-РФ - ИФ) этим летом - продолжаем поддерживать контакт на высоком уровне с российскими коллегами", - добавила она.

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванные источники, что администрация президента США прорабатывает варианты виртуальной встречи Байдена и Путина в декабре этого года, а также варианты сдерживания России в случае возможной эскалации напряженности на границе Украины. Аналитики считают, что этот разговор является для Вашингтона возможностью "обозначить Кремлю цену вторжения и путь к снижению напряженности" в регионе.

Издание отмечает, что члены американской администрации пытаются в настоящее время выработать подход, который, с одной стороны, покажет России недопустимость кризиса на границе с Украиной, а с другой - не спровоцирует серьезную эскалацию ситуации.

На Западе выражают обеспокоенность в связи с передвижениями российских военнослужащих близ границы Украины и утверждают, что Москва концентрирует значительное количество военных сил на границе. В НАТО заявляют, что РФ обязана продемонстрировать транспарентность и снизить напряженность в регионе.

США Россия Джо Байден Владимир Путин

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