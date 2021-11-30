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США прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре

США прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в Женеве
Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США прорабатывает варианты виртуальной встречи лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в декабре этого года, а также варианты сдерживания России в случае возможной эскалации напряженности на границе Украины, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

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"Белый дом рассматривает варианты сдерживания российского вторжения на Украину, в том числе - предоставление дополнительной военной помощи Киеву и потенциальные санкции (против России - ИФ)... Эти обсуждения проводятся на фоне подготовки Байденом и его помощниками к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце", - пишет газета.

Аналитики считают, что этот разговор является для Вашингтона возможностью "обозначить Кремлю цену вторжения и путь к снижению напряженности" в регионе.

Издание отмечает, что члены американской администрации пытаются в настоящее время выработать подход, который, с одной стороны, покажет Россию недопустимость кризиса на границе с Украиной, а с другой - не спровоцирует серьезную эскалацию ситуации.

На Западе выражают обеспокоенность в связи с передвижениями российских военнослужащих близ границы Украины и утверждают, что Москва концентрирует значительное количество военных сил на границе. В НАТО заявляют, что РФ обязана продемонстрировать транспарентность и снизить напряженность в регионе.

США Джо Байден Владимир Путин Украина

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