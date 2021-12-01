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В Узбекистане водителям разрешили не иметь при себе права

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Узбекистане в официальных изданиях опубликованы изменения в административном кодексе, которые разрешают водителям пользоваться телефоном через наушники, а также не возить с собой права и техпаспорт. Часть поправок вступает в силу с 1 декабря, часть - с 1 марта.

Уже отменен штраф за установку монитора (дисплея) в передней части салона автомашины. Однако за просмотр с этого экрана видеоконтента во время езды сохранен штраф в размере одной базовой расчетной величины ($25). Также с 1 декабря водителям разрешено пользоваться телефоном через наушники.

Поправки, позволяющие водителям при наличии биометрического паспорта или ID-карты не возить с собой права и техпаспорт, вступят в силу с 1 марта 2022 года. Речь идет о документах, выданных МВД или консульскими учреждениями Узбекистана.

Принятые изменения не касаются машин с иностранными номерами и водителей, получивших удостоверения за пределами Узбекистана. Они будут обязаны предъявлять при вождении водительское удостоверение и техпаспорт.

Нижняя палатат парламента утвердила эти поправки в октябре, сенат - в ноябре, и их уже подписал президент Шавкат Мирзиеев.

Узбекистан МВД

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