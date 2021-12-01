В Минске назвали провокацией обвинения Польши в обстреле мачт освещения на границе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сообщение министерства национальной обороны Польши об обстреле на границе осветительных мачт со стороны Белоруссии является провокацией, говорится в телеграм-канале Госпогранкомитета Белоруссии в среду.

"Вероятно, польскую сторону не устраивает относительное затишье, и сейчас она нацелена на дальнейшую эскалацию напряженности на границе", - говорится в сообщении. В ГПК заявили, что лучшие образцы пневматического оружия обеспечивают точность максимум на дистанциях до 70 метров.

"Исходя из этого большинство спортивных соревнований по стрельбе из пневматического оружия проводятся на дистанциях 25-50 метров. На указанном Польшей участке расстояние от границы до польских осветительных мачт превышает дистанцию, на которой можно произвести прицельный выстрел из пневматического оружия, что наряду с бессмысленностью подобных действий делает невозможным их повреждение с территории Беларуси", - отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что белорусские пограничные наряды несут службу на границе только с боевым оружием.

"Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия. При этом, напоминаем, что Польша запрещает работать журналистам в приграничных с Беларусью районах, а пытающихся это сделать отправляет под суд", - резюмировали в ГПК.

Ранее в среду Минобороны Польши сообщило в твиттере, что со стороны Белоруссии были обстреляны осветительные мачты на границе.