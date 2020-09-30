Россиянин Никулин приговорен в США к семи годам тюрьмы за хакерство

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный суд Северного округа штата Калифорния приговорил россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения, сообщают местные СМИ.

Судья Уильям Алсап в ходе слушаний в Сан-Франциско (штат Калифорния) объявил о вынесенном им приговоре - "88 месяцев". Между тем, прокуроры запрашивали для Никулина 12 лет тюрьмы, а защита настаивала на уже отбытом сроке.

"Когда он вернется (в Россию), я думаю, что он снова станет хакером. Но мы не можем просто запереть его и выбросить ключ", - заявил судья в ходе оглашения приговора.

Он отметил, что, хотя преступление, совершенное Никулиным, ненасильственное, но оно очень серьезное и затронуло многих людей.

По его словам, необходим более жесткий приговор, чтобы преступники знали, что, если их поймают, будут серьезные последствия.

Судья заявил, что после отбытия срока Никулин будет, скорее всего, депортирован в Россию. Четыре года, которые россиянин уже отбыл, будут зачтены.

Сам Никулин от последнего слова отказался.

Присяжные в Калифорнии в июле признали Никулина виновным по 9 пунктам, связанным с кражей личных данных и проникновением в компьютерные сети с мошенническими целями.

Никулин был задержан по запросу Вашингтона в Чехии в 2016 году, в 2018 году экстрадирован в США. Свою вину по всем пунктам обвинения признал.