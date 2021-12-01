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США заявили, что без колебаний будут применять ограничения против России

США заявили, что без колебаний будут применять ограничения против России
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - США четко обозначили, что в случае необходимости они без колебаний задействуют различные "средства", в том числе экономические, против России, заявила в среду на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"С самого начала работы этой администрации мы демонстрировали, что мы желаем использовать набор средств - экономических и прочих - для реагирования на вредоносные действия России. Сегодня госсекретарь (США Энтони Блинкен - ИФ) четко дал понять, что мы не будем колебаться при использовании этих средств, но мы собираемся делать это в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Она отметила, что помимо этого ей пока нечего добавить.

По ее словам, США ведут консультации с союзниками по поводу ситуации, складывающейся на российско-украинской границе, и, кроме того, Вашингтон поддерживает диалог непосредственно и с РФ и Украиной по этой проблеме.

Ранее Блинкен заявил, что страны НАТО не осведомлены о точных намерениях России в отношении Украины, и поэтому должны быть готовы к любому развитию ситуации.

"Несмотря на неопределенность относительно намерений и временных рамок, мы должны быть готовы к любым мерам сдерживания, направленным на то, чтобы Россия изменила курс", - сказал он.

Кроме того, Блинкен объявил, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг, 2 декабря, в Стокгольме намерен призвать отвести российские войска от границы с Украиной, а также "прекратить дестабилизацию и провокации".

Блинкен напомнил, что эти призывы звучали и при контактах США с РФ и на других уровнях.

Глава Госдепа также призвал власти Украины сохранять сдержанность в данной ситуации.

США Россия Джен Псаки

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