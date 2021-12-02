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Киев сообщил о решении ЕС выделить Украине 31 млн евро на укрепление обороны

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял решение предоставить Украине EUR31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пакет поддержки "будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по четырем направлениям: медицины, инженерных возможностей и мероприятий по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности", написал Кулеба в твиттере в четверг.

По словам министра, украинская дипломатия "настойчиво и системно работала над достижением этого результата и, наконец, (мы - ИФ) имеем положительное решение благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами Евросоюза и его государствами-членами".

"Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС", - резюмировал Кулеба.

Дмитрий Кулеба ЕС Украина

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