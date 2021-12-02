Рядом со штаб-квартирой ООН полиция задержала вооруженного мужчину

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Нью-Йорка провели переговоры и задержали подозрительного вооруженного мужчину, который ходил рядом со штаб-квартирой ООН на Манхэттене.

В микроблоге департамента говорится, что он взят под стражу, ситуация в этом квартале абсолютно безопасна, но еще некоторое время лучше избегать района 42-й улицы, Первой и Второй авеню.

Примерно за час до этого полицейские в твиттере сообщили об "инциденте" в этом районе и предупредили, что туда могут приехать машины экстренных служб и может быть перекрыто движение.

Man pacing streets with shotgun outside UN building https://t.co/jwxyYFAwfG pic.twitter.com/2eOVy4mljm — New York Post (@nypost) December 2, 2021

Полицейские сообщили журналистам, что очевидцы заметили странного мужчину лет примерно 60, он бродил рядом со штаб-квартирой ООН, что-то бормотал и сжимал в руках огнестрельное оружие. Полицейские уговаривали его разоружиться. На место были вызваны взрывотехники, бригады скорой помощи и сотрудники контртеррористического отдела полиции Нью-Йорка.

На время спецоперации штаб-квартиру ООН закрыли, сотрудникам по внутренней связи запретили выходить, подтвердил CNN представитель организации.