Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рядом со штаб-квартирой ООН полиция задержала вооруженного мужчину

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Нью-Йорка провели переговоры и задержали подозрительного вооруженного мужчину, который ходил рядом со штаб-квартирой ООН на Манхэттене.

В микроблоге департамента говорится, что он взят под стражу, ситуация в этом квартале абсолютно безопасна, но еще некоторое время лучше избегать района 42-й улицы, Первой и Второй авеню.

Примерно за час до этого полицейские в твиттере сообщили об "инциденте" в этом районе и предупредили, что туда могут приехать машины экстренных служб и может быть перекрыто движение.

Полицейские сообщили журналистам, что очевидцы заметили странного мужчину лет примерно 60, он бродил рядом со штаб-квартирой ООН, что-то бормотал и сжимал в руках огнестрельное оружие. Полицейские уговаривали его разоружиться. На место были вызваны взрывотехники, бригады скорой помощи и сотрудники контртеррористического отдела полиции Нью-Йорка.

На время спецоперации штаб-квартиру ООН закрыли, сотрудникам по внутренней связи запретили выходить, подтвердил CNN представитель организации.

Нью-Йорк ООН МВД США

Новости

"Моссад" вербовал иранских ученых для организации взрыва в Натанзе

Brent подешевела до $67,75 за баррель

Блинкен не исключил прямого контакта Байдена с Путиным в ближайшем будущем

Блинкен не исключил прямого контакта Байдена с Путиным в ближайшем будущем

Лавров предупредил о серьезных последствиях втягивания Киева в геополитические игры США

Лавров предупредил о серьезных последствиях втягивания Киева в геополитические игры США

Заседание комитета ОПЕК+ закончилось с настроем оставить план без изменения

Заседание комитета ОПЕК+ закончилось с настроем оставить план без изменения

В МИД РФ надеются на контакт президентов России и США в ближайшие дни

Киев сообщил о решении ЕС выделить Украине 31 млн евро на укрепление обороны

Экс-канцлер Австрии Курц решил уйти из политики

Экс-канцлер Австрии Курц решил уйти из политики

Лавров заявил о готовности РФ к открытию отдельного канала диалога с США по Украине

Пандемия коронавируса

Китай приостановил экспорт товаров через пункт пропуска на границе с Забайкальем

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });