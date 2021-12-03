Лукашенко поручил бороться с санкциями четко и по-военному

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии должно отвечать на западные санкции четко и по-военному, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Пресс-служба приводит заявление белорусского лидера, сделанное на совещании по социально-экономическому развитию страны в Минске.

"Наша экономика подвергается беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Агрессивные не только риторика, но и действия сохраняются. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер. Думаю, что это уже сделано", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия не впервые столкнулась с санкционным давлением, в стране к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб. Лукашенко заверил, что в стране сумели сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей.

Новые санкции

Накануне ЕС объявил о решении пополнить санкционные списки по Белоруссии еще 11 структурами. Санкции введены против компаний "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот" и Отдельной службы активных мероприятий - спецподразделения белорусских пограничных войск. Под санкциями также оказались и несколько гостиниц. Ограничения введены против государственного предприятия "ЦЕНТРКУРОРТ", отеля "Минск", гостиницы "Планета" ООО Оскартур.

Санкции коснулись представителей судебной власти, включая верховный суд, комитет государственного контроля, а также СМИ. В списке ограничительных мер оказались высокопоставленные политические представители режима Лукашенко, а также туроператоры и гостиничные сервисы, которые способствовали доставке мигрантов на границу Белоруссии и ЕС.

После утверждения пятого пакета санкций ЕС в отношении Белоруссии в списке числятся 183 человека и 26 организаций из этой страны.