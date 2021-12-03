Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лукашенко пообещал не спешить "вышвыривать" западных дипломатов после новых санкций

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко после введенного накануне против страны пятого пакета санкций ЕС заявил, что Минск не будет спешно высылать западных дипломатов.

"Правда, мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, в соответствии с нормами международного права", - заявил Лукашенко на совещании в пятницу в Минске. Его цитирует пресс-служба президента.

В миреСын Лукашенко Дмитрий попал под санкции Минфина СШАЧитать подробнее

"Поэтому вы меня услышьте, те, кто чемоданы пакуют: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право", - сказал глава государства.

Накануне ЕС объявил о решении пополнить санкционные списки по Белоруссии еще 11 структурами. Санкции введены против компаний "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот" и Отдельной службы активных мероприятий - спецподразделения белорусских пограничных войск. Под санкциями также оказались и несколько гостиниц. Ограничения введены против государственного предприятия "Центркурорт", отеля "Минск", гостиницы "Планета" ООО "Оскартур".

Санкции коснулись представителей судебной власти, включая верховный суд, комитет государственного контроля, а также СМИ. В списке ограничительных мер оказались высокопоставленные политические представители режима Лукашенко, а также туроператоры и гостиничные сервисы, которые способствовали доставке мигрантов на границу Белоруссии и ЕС.

После утверждения пятого пакета санкций ЕС в отношении Белоруссии в списке числятся 183 человека и 26 организаций из этой страны.

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Украина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январе

Украина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январе
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 264,2 млн

В Германии прошли торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера

В Германии прошли торжественные проводы Ангелы Меркель с поста канцлера

Что случилось этой ночью: пятница, 3 декабря

Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года

Сенат США поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года

Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту

Пандемия коронавируса

Пять случаев заражения штаммом "омикрон" зарегистрировали в Нью-Йорке

Пять случаев заражения штаммом "омикрон" зарегистрировали в Нью-Йорке

NASA подписало соглашения о разработке космических станций с тремя компаниями

NASA подписало соглашения о разработке космических станций с тремя компаниями

"Моссад" вербовал иранских ученых для организации взрыва в Натанзе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });