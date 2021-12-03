Лукашенко пообещал не спешить "вышвыривать" западных дипломатов после новых санкций

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко после введенного накануне против страны пятого пакета санкций ЕС заявил, что Минск не будет спешно высылать западных дипломатов.

"Правда, мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, в соответствии с нормами международного права", - заявил Лукашенко на совещании в пятницу в Минске. Его цитирует пресс-служба президента.

"Поэтому вы меня услышьте, те, кто чемоданы пакуют: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право", - сказал глава государства.

Накануне ЕС объявил о решении пополнить санкционные списки по Белоруссии еще 11 структурами. Санкции введены против компаний "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот" и Отдельной службы активных мероприятий - спецподразделения белорусских пограничных войск. Под санкциями также оказались и несколько гостиниц. Ограничения введены против государственного предприятия "Центркурорт", отеля "Минск", гостиницы "Планета" ООО "Оскартур".

Санкции коснулись представителей судебной власти, включая верховный суд, комитет государственного контроля, а также СМИ. В списке ограничительных мер оказались высокопоставленные политические представители режима Лукашенко, а также туроператоры и гостиничные сервисы, которые способствовали доставке мигрантов на границу Белоруссии и ЕС.

После утверждения пятого пакета санкций ЕС в отношении Белоруссии в списке числятся 183 человека и 26 организаций из этой страны.