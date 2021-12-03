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Двух минчан обвинили в терроризме за камень, брошенный в окно сотруднику прокуратуры

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании двух минчан, их обвиняют в терроризме за камень, брошенный в окно квартиры сотрудника прокуратуры.

"Действия двух фигурантов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса республики Белоруссия: ч.1 ст. 359 (акт терроризма в отношении государственного деятеля); ч.2 ст. 290-4 (участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится на сайте Следственного комитета.

По данным СК, задержанные мужчины 43 и 36 лет являются активными участниками закрытого чата, являющегося структурным подразделением инициативы "Буслы ляцяць" (инициатива входит в неформальную организацию "Супраціў", которую власти признали террористической" - ИФ)

Фигуранты дела ранее не судимы, один из них - индивидуальный предприниматель, второй - инженер. Следствие установило, что минчане вступили в закрытый чат осенью 2020 года.

Сам инцидент, по информации СК, произошёл в апреле 2021 года. "Неизвестные бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры города Минска с малолетним ребенком, после чего скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. В результате преступных действий жизнь и здоровье сотрудника прокуратура и членов его семьи были поставлены в опасность", - отмечает СК.

Отмечается, что незадолго до произошедшего адрес контактные данные, должность и место работы сотрудника прокуратуры были размещены в одном из экстремистских телеграм-каналов.

Белоруссия Минск

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