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В Минске за подготовку теракта задержали участников деструктивного ТГ-канала

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Минске милиция задержала пятерых подозреваемых в попытке совершить теракт, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Задержанных в управлении считают активными участниками одного из деструктивных телеграм-каналов. Свои акции они снимали на видео, за что получали денежное вознаграждение, добавили в милиции.

"В состав преступной группы входили не менее 5 человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти".

По сведениям следствия, задержанные тщательно готовились к терактам, наблюдали за объектами, принимали меры конспирации.

В частности, они могут быть причастны к попытке поджечь здание управления милиции во Фрунзенском районе Минска в августе 2021 года. Тогда милиционеры во время обхода территории нашли горящий предмет, быстро его потушили и вызвали оперативников. С места происшествия изъяли осколки стеклянной бутылки, также там обнаружили следы бензина и продукты горения составных веществ пиротехнических изделий.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Белоруссия МВД Минск

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