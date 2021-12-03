ЕС усилит борьбу с дезинформацией о коронавирусе

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) в пятницу продлила свою программу мониторинга дезинформации о коронавирусе еще на шесть месяцев, до июня будущего года, и опубликовала отчеты онлайн-платформ об их действиях в этом направлении с сентября по октябрь.

"Мы хотим, чтобы платформы активизировали усилия по борьбе с дезинформацией о COVID-19, в том числе о вакцинах и на всех языках ЕС", - сказала заместитель председателя ЕК Вера Юрова.

Брюссель ожидает, что платформы используют уроки, полученные благодаря программе мониторинга COVID, в более надежной системе нового Кодекса по борьбе с дезинформацией.

Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон добавил, что этот кодекс заметно изменит правила игры. "Информационное пространство не должно быть Диким Западом, где на граждан обрушивается необузданный поток дезинформации", - сказал он.

В разработке кодекса поведения по COVID-19 в информационном пространстве ЕС участвуют десятки основных онлайн-платформ, и он будет готов, как ожидается, к концу марта.

Последние отчеты показывают, что YouTube расширил свою программу противодействия медицинской дезинформации, удаляя утверждения о вакцинах, которые противоречат консенсусу органов здравоохранения стран ЕС или ВОЗ. TikTok увеличил число ключевых слов и хэштегов, которые могут запускать теги и баннеры, связанные с COVID-19 и вакцинами. Twitter обновил свою политику против вводящей в заблуждение информации о вакцинах. LinkedIn расширил сотрудничество с известными людьми в Европе для распространения авторитетных мнений о вакцинации. Компания Meta/Facebook обновила свою политику относительно вакцинации детей от COVID-19, например, удаляя ложный контент о том, будто вакцин для детей не существует или они небезопасны и не тестировались.