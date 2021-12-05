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Министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ посетили передовые позиции в Донбассе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны страны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный посетили передовые позиции украинских военнослужащих в Донбассе, сообщили пресс-центре штаба Операции объединенных сил в воскресенье.

"Сегодня в район проведения операции Объединенных сил прибыли министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. В канун тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины глава оборонного ведомства наградил военнослужащих наградами и ценными подарками ", - сообщается на странице штаба в фейсбуке.

Ранее, 5 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников призвал западных лидеров к поддержке и укреплению его страны, а также к противостоянию российскому давлению. По его словам, "большая война" на Украине может ввергнуть Европу в кризис, однако западные лидеры еще могут сдержать Россию.

Минобороны Украины Донбасс Алексей Резников Валерий Залужный

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