Украина попросила отсрочку в согласовании предложений по усилению перемирия в Донбассе

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Украинская делегация попросила предоставить дополнительное время для подготовки предложений об усилении перемирия, заявил журналистам полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

"К сегодняшнему заседанию представителями Донецка и Луганска еще 2 декабря были внесены предложения о комплексе шагов по реализации Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года. Представители Украины в течение восьмичасовых переговоров не смогли дать окончательный ответ на инициативу Донбасса, в том числе на предложение, чтобы Киев официально дезавуировал прямо противоречащие договорённостям об усилении перемирия заявления Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины В.Залужного и Командующего Операцией объединенных сил А.Павлюка относительно порядка открытия огня по собственному усмотрению военнослужащих, а также о применении на Донбассе боевых беспилотных летательных аппаратов", - сказал он по итогам встречи Трехсторонней контактной группы.

Грызлов отметил, что украинские представители оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в согласованном 22 июля 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации перестрелок.

"Украинская делегация попросила предоставить им дополнительное время до 9 декабря для подготовки предметных предложений по инициативе Донбасса", - отметил Грызлов.

Полпред РФ подчеркнул, что в нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение 7 лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу.

"Недостижение соответствующих договоренностей - это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании", - считает Грызлов.