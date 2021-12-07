Венские переговоры по иранскому атому возобновятся в четверг

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры в Вене, посвященные восстановлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, будут возобновлены в четверг. Об этом сообщил иранский журналист Аббас Аслани.

"Иран и пять стран соберутся вновь в четверг в Вене, чтобы продолжить переговоры по иранскому (атому - ИФ)", - написал он во вторник в твиттере. Замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани и координатор Совместной комиссии (по СВПД - ИФ) Энрике Мора подтвердили эту дату в ходе личного телефонного разговора, добавил он.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе. Тегеран обязался допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры были приостановлены. Дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.

Агентство "Тасним" со ссылкой на неназваного высокопоставленного представителя МИД Ирана отмечало, что приверженность США санкционной политике в отношении Ирана стала главным препятствием для успеха венских переговоров по восстановлению СВПД.