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Нижняя палата парламента Казахстана одобрила отмену смертной казни

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстане Мажилис принял во втором, окончательном чтении проект закона о безоговорочной отмене смертной казни.

Теперь этот законопроект рассмотрят в Сенате.

В первом чтении редакция законопроекта предполагала исключение смертной казни из 13 статей Уголовного кодекса, однако сохраняла возможность казни за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время.

В середине ноября президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок. Поэтому в законопроект были внесены соответствующие поправки,

"Полная отмена смертной казни в Казахстане будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности - права на жизнь", - говорится в заключении к законопроекту.

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. В 2020 году Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу, направленному на отмену смертной казни, но с оговоркой, которая предусматривала применение казни "в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера".

Казахстан Мажилис Касым-Жомарт Токаев

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