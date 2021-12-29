Зорькин допустил возвращение в РФ смертной казни

По словам председателя КС РФ, вопрос о таком наказании не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин считает, что дискуссия о смертной казни тесно связана с правовой ситуацией в стране; он надеется, что России удастся удержаться от ее возращения, но в то же время не исключает возможности, что мораторий на смертную казнь в РФ может быть снят.

Вопросу о смертной казни посвящена значительная часть книги председателя КС РФ "Конституционное правосудие: процедура и смысл", электронный вариант которой опубликован на сайте суда.

В частности, Зорькин делает обзор философской мысли о применении смертной казни, как зарубежной (Кант, Гегель), так и отечественной (Чичерин, Нерсесянц), подчеркивая, среди прочего, исторический контекст, в котором высказывались эти точки зрения.

"То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", - пишет Зорькин. По его мнению, "пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт".

"Здесь многое зависит от общей правовой ситуации в стране, от того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства. Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно", - пишет Зорькин.

Он отмечает, что Конституционный суд "продемонстрировал готовность преодолевать в случае необходимости стереотипы массового сознания в таком принципиальном вопросе, как отмена смертной казни".

"19 ноября 2009 года Конституционный суд принял решение, согласно которому смертная казнь в России более назначаться и применяться не может. И это в ситуации не только явного несогласия с таким подходом со стороны общественного мнения, но и отсутствия ратификации Россией подписанного ею Протокола № 6 к Конвенции (о защите прав человека и основных свобод)", - пишет Зорькин.

В РФ, председатель КС, "начиная с 1996 года, de facto и de jure действует длительный мораторий на применение смертной казни, в результате чего возникла – в силу обязательств и статуса России как государства-участника Совета Европы – необратимая правовая ситуация, сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого сформировались устойчивые гарантии неприменения смертной казни".

"В такой правовой ситуации - в её истолковании, данном Конституционным cудом в определении от 19.11.2009 - сохраняется бессрочный мораторий на применение смертной казни. Положения о смертной казни в УК РФ законодателем не отменены. Однако в силу указанного решения КС мораторий на применение смертной казни - даже после создания суда присяжных во всех субъектах Российской Федерации - не может считаться оконченным. Так что и с 01.01.2010, как и прежде, никакой человек не может быть подвергнут этой мере наказания, то есть в Российской Федерации смертная казнь не может ни назначаться, ни применяться. Это означает, что положения Уголовного кодекса РФ о назначении смертной казни в России применяться не могут, несмотря на появившуюся возможность вынесения приговора на основании вердикта присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации", - заключает председатель КС РФ.

Вместе с тем он подчеркивает, что отменить смертную казнь может только законодатель.

"Суд лишь сделал практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение. Дальше пойти он не мог, так как - в нарушение принципа разделения властей - вышел бы пределы своих полномочий", - отмечает Зорькин.