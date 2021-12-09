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Amazon оштрафована в Италии на 1,13 млрд евро за нарушение норм конкуренции

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) оштрафовал американского интернет-ритейлера Amazon.com Inc. на 1,13 млрд евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, которое нанесло ущерб работающим в сфере электронной коммерции логистическим операторам.

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Речь идет об итальянском рынке посреднических услуг для онлайн-маркетплейсов. Amazon обвиняют в том, что она продвигала среди продавцов собственный логистический сервис Fulfilment by Amazon (FBA) - в ущерб интересам конкурирующих логистических операторов, пояснили в AGCM.

В ходе расследования выяснилось: Amazon поднимает в поисковой выдаче на своем итальянском сайте предложения продавцов, использующих ее собственный сервис доставки. Продавцы теряли стимул для размещения своих товаров на других площадках. А значит, действия Amazon нанесли ущерб конкурирующим онлайн-маркетплейсам, решил регулятор.

В ноябре этого года AGCM также оштрафовал Amazon и Apple Inc. в общей сложности на 203 млн евро за сговор с целью исключения реселлеров продукции Apple, а также принадлежащего ей бренда Beats, из итальянского сегмента Amazon.

Акции Amazon теряют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 8,2%.

Amazon Италия

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