Белоруссия получила из РФ новую партию бронетехники

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Белорусская армия получила из России новую партию современных бронетранспортеров БТР-82А, сообщило Минобороны Белоруссии в четверг.

"В Гродненский гарнизон из города Арзамас Российской Федерации прибыл эшелон с бронетранспортерами БТР-82А для 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады", - говорится в сообщении.

Как сказал командир механизированного батальона 6-й бригады белорусской армии Дмитрий Мицкевич, которого цитирует Минобороны РБ в телеграм-канале, это поставка боевой техники из РФ в Белоруссию произведена в рамках планового перевооружения Вооруженных сил республики.

1 декабря белорусская телекомпания "ВоенТВ" сообщила, что партия современных бронетранспортеров российского производства БТР-82А поступила на вооружение 120-й и 6-й механизированных бригад ВС Белоруссии, а также в 72-ой объединенный учебный центр и в военную академию Белоруссии.

БТР-82А

30 сентября Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии на железнодорожную станцию Озерище в Минске первой партия БТР-82А.

По данным Минобороны Белоруссии, на эти бронетранспортеры установлены средства связи белорусского производства.

Бронетранспортер БТР-82А является глубокой модернизацией БТР-80. Выпускается российским предприятием "Военно-промышленная компания".

В варианте для российской армии в качестве основного вооружения в боевом модуле БТР-82А использована 30-мм автоматическая пушка 2А72 со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ, которые размещаются за пределами обитаемого отделения боевой машины.

На вооружение российской армии БТР-82А принят в 2013 году.