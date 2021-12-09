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Британский суд 10 декабря решит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд 10 декабря решит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Англии и Уэльса 10 декабря вынесет решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщается на сайте суда.

Решение по делу "правительство США против Ассанжа" будет объявлено в пятницу в 10:15 (13:15 по Москве).

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В январе 2021 года Вестминстерский магистратский суд отказал США в выдаче Ассанжа. Суд мотивировал свое решение опасениями за психическое здоровье осужденного. Позже Министерство юстиции США подало апелляцию на данное решение, настаивая на экстрадиции основателя WikiLeaks.

Сейчас Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш.

В США против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В чем обвиняют Джулиана Ассанжа

Он изначально попал в британскую тюрьму из-за событий 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде основателя WikiLeaks признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором этой организации Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти Соединенных Штатов объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам.

Джулиан Ассанж США Великобритания Wikileaks

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