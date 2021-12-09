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США ввели санкции против экс-советника Януковича по "закону Магнитского"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Администрации США ввела в четверг санкции против ряда лиц в рамках "закона Магнитского", в том числе и против бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова и против его благотворительного фонда, говорится в заявлении Минфина США.

"Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией, Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции против пятнадцати физических и юридических лиц в нескольких странах Центральной Америки, Африки и Европы", - отмечается в нем.

О Портнове в заявлении американского Минфина говорится, что он "благодаря коррупции наладил обширные связи в судебном и правоохранительном аппарате Украины". Минфин США полагает, что он был замешан в попытке повлиять на генпрокурора Украины и других делах, связанных со взяточничеством и коррупцией.

Помимо Портнова в списке числятся еще шесть человек - из Анголы, Гватемалы, Либерии и Сальвадора.

Кроме того, в список, включая фонд Портнова, попали восемь организаций.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял глобальный "закон Магнитского". Он дает президенту США полномочия обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека

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