Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Германии ревакцинировались более 18 миллионов человек

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - По данным Института имени Роберта Коха 10 декабря в Германии почти 70% населения привились двумя прививками. Об этом пишет Deutsche Welle.

В общей сложности ревакцинацию в Германии прошли 18,7 млн человек, что соответствует примерно 22,5% населения страны.

По данным Института имени Роберта Коха, по меньшей мере 57,8 млн человек, или 69,5% населения сделали две прививки, которые являются необходимой защитой от коронавируса. По крайней мере 60,3 млн человек (72,5 процента) сделали хотя бы одну прививку.

С другой стороны, на сегодняшний день не привиты от коронавируса 22,8 млн человек, что соответствует 27,5% населения, их них 4 миллиона - это дети в возрасте до 4 лет.

Хроника 09 января 2020 года – 12 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Германия Институт имени Роберта Коха

Новости по теме

Новости

Байден заявил, что США никогда не планировали отправлять военных на Украину

Байден заявил, что США никогда не планировали отправлять военных на Украину

Помощник госсекретаря США Донфрид на следующей неделе встретится с Козаком в Москве

Помощник госсекретаря США Донфрид на следующей неделе встретится с Козаком в Москве

Что произошло за день: суббота, 11 декабря

Главы МИД G7 озаботились вопросом противостояния "злонамеренным действиям РФ"

Главы МИД G7 озаботились вопросом противостояния "злонамеренным действиям РФ"

Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

Франция подписала соглашение о поставке фрегатов Греции

Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Глава британского МИД призвала союзников искать альтернативы российскому газу

Что случилось этой ночью: суббота, 11 декабря

Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя ИГИЛ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });