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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Франция досрочно рассекретит архивы о войне в Алжире

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Министр культуры Франции Розлин Башло объявила, что скоро будут раскрыты архивы о судебных расследованиях, связанных с войной в Алжире (1954-1962 годы), в результате которой Алжир получил независимость. Она сказала BFMTV, что архив будет открыт на 15 лет раньше положенного срока.

Решение принято на фоне нынешнего ухудшения отношений двух стран и спустя два дня после визита в Алжир главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, отмечает Le Figaro.

Речь идет об архивах судебных расследований жандармерии и полиции, имеющих отношение к Алжирской войне. Башло объяснила, что приняла это решение, чтобы не допустить фальсификаций, поскольку восстанавливать отношения с Алжиром можно только на правде. На вопрос, каковы могут быть последствия обнародования данных о пытках алжирцев французскими военными, министр ответила, что признание этих фактов будет в интересах Франции.

"Фальсификация приводит к заблуждениям, сумятице и ненависти. С того момента, как факты появляются на столе, их анализируют и признают, с этого момента можно начинать строить новую историю - историю примирения", - убеждена Башло.

Le Figaro отмечает, что это решение принято в русле политики исторического примирения, которую проводит президент Эммануэль Макрон. Он в 2018 году признал, что гибель математика и активиста компартии Франции, участника антиколониального движения Мориса Одена в 1957 году в Алжире была делом рук французских военных, подвергнувших его жестоким пыткам. Президент пообещал семье Одена доступ к архивам. В марте 2021 года Макрон пообещал упростить рассекречивание архивов о войне, чтобы процесс можно было ускорить.

Во время Алжирской войны использовались партизанские действия повстанцев, применялись карательные операции, был распространен городской терроризм, и обе стороны допускали пытки и внесудебные казни. Алжирская война привела к падению Четвертой республики, двум путчам в армии, созданию тайной ультранационалистической организации ОАС, пытавшейся террористическими действиями не допустить признания независимости Алжира.

Во Франции до сих пор неоднозначно воспринимается война в Алжире. Национальное собрание страны только в 1999 году официально признало боевые действия в Алжире войной. До этого решения их называли "восстановлением общественного порядка".

Отношения между Францией и Алжиром обострились в октябре 2021 года после того, как Франция решила сократить выдачу виз гражданам Алжира, Марокко и Туниса, так как эти страны, по мнению Парижа, в недостаточной мере сотрудничают по вопросу возвращения нелегальных мигрантов.

Макрон недавно заявил Le Monde, что официальная история Алжира была "полностью переписана" и основывается не на правде, а "дискурсе ненависти к Франции". "Была ли алжирская нация до французской колонизации?" - добавил французский лидер. Эти заявления Макрона в Алжире расценили как "вмешательство во внутренние дела страны.

Алжир Франция Эммануэль Макрон Розлин Башло

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