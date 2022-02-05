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Во Франции вандалы испортили памятник алжирскому герою перед его открытием

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Скульптура в память содержавшегося в заключении в 19 веке во французском городе Амбуаз алжирского религиозного и военного лидера эмира Абделькадера, возглавившего борьбу против французского колониального вторжения в Алжир, в ночь на субботу была повреждена вандалами.

На субботу была назначена церемония официального открытия памятника работы скульптора Мишеля Одиара напротив знаменитого амбуазского замка, в котором содержался эмир Абделькадер с несколькими членами своей семьи с 1848 по 1852 год.

"Мне стыдно за то, что с произведением искусства и художником обошлись подобным образом. Второе чувство, конечно, возмущение. Это должен был быть день согласия, призванный объединять, и такому поступку нет названия", - приводит телеканал BFMTV слова мэра Амбуаза Тьерри Бутара.

Идея памятника к 60-летию независимости Алжира была предложена французским историком Бенжаменом Стора в его докладе о французской колонизации и алжирской войне, переданном президенту Эммануэлю Макрону.

Эмир Абделькадер (1808-1883) является крупной фигурой в истории Алжира, его считают одним из основателей современного алжирского государства. Он сыграл важную роль в сопротивлении французскому колониальному присутствию в Алжире.

Абделькадер также прославился тем, что, уже будучи в изгнании, в 1860 году спас от резни в Дамаске большое количество христиан, включая глав нескольких иностранных консульств, а также служителей православного культа.

Объявлено о начале расследования по выявлению вандалов, испортивших памятник национальному алжирскому герою.

Франция Алжир Абделькадер

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