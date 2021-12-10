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В Киргизии задержан причастный к крупному теракту в ночном клубе Стамбула

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержали террориста, причастного к нападению на ночной клуб в Стамбуле в 2017 году, сообщает пресс-служба ГКНБ в пятницу.

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"В рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий в Бишкеке задержан гражданин иностранного государства, который подозревается к причастности к террористической деятельности. Установлено, что задержанный имеет причастность к резонансному теракту в одном из клубов Стамбуле, в результате которого погибли 39 граждан из 18 стран", - говорится в сообщении.

Задержанный отправлен в СИЗО ГКНБ.

В ночь на 1 января 2017 года в Стамбуле вооруженный автоматом террорист открыл огонь по посетителям ночного клуба Reina. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Киргизия Турция

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