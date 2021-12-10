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Германия экстрадировала в РФ наркоторговца

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Германия экстрадировала в Россию участника созданной в Испании в 2012 году международной преступной организации, наладившей контрабанду в Россию гашиша, сообщает Генпрокуратура РФ.

В июле 2015 года гражданин Николаев с соучастниками попытался реализовать не менее 13 кг наркотиков, говорится в сообщении. Однако злоумышленникам это не удалось, так как они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов РФ, а наркотики были изъяты. После этого Николаев скрылся и был объявлен в розыск, заявили в надзорном ведомстве.

В феврале 2021 года было установлено, что Николаев находится в Германии, поэтому Генпрокуратура РФ направила запрос о выдаче. В июле 2021 года власти ФРГ удовлетворили российский запрос, однако это решение долго обжаловалось стороной защиты. В пятницу Николаев будет доставлен в Москву, сообщили в Генпрокуратуре.

Он обвиняется в участии в преступной организации, созданной в Испании летом 2012 года, и покушении на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, с июня по август 2012 года в Испании ряд лиц создали и возглавили преступное сообщество. Его участники наладили контрабанду в Россию и последующий сбыт особо крупных партий гашиша.

"Сотрудниками российских, белорусских и молдавских правоохранительных органов привлечено к уголовной ответственности более 60 руководителей и активных участников преступного сообщества. Из незаконного оборота изъято более 1 023 кг гашиша", - говорится в сообщении.

Германия Испания Генпрокуратура РФ

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