Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Фото: Ole Spata/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Католическая епархия на Сицилии принесла публичные извинения после заявлений одного из священников о том, что Санта-Клаус не существует. Как сообщает Associated Press, объясняться пришлось после гнева родителей, детям которых священнослужитель сказал, что Санта-Клаус ненастоящий.

Как объяснили в епархии коммуны Ното, епископ Антонио Сталиано вовсе не хотел разрушить мечты маленьких прихожан за две недели до Рождества. Он лишь пытался напомнить об истинном значении праздника. В частности он напомнил об истории святого Николая (Николая Чудотворца), который преследовался римлянами за приверженность христианской вере. Он стал прообразом современного Санта-Клауса.

В заявлении епархии подчеркивается, что церковь ни в коем случае не хочет помешать детям мечтать, но надеется, что из этой ситуации будут сделаны и другие выводы. "Санта-Клаус символизирует, как важно быть щедрым и готовым поделиться с ближним. Но если этот символ теряется, а образ Санта-Клауса начинает ассоциироваться с одним лишь потреблением и желанием покупать все больше и больше, нужно переосмыслить этот символ", - говорится в заявлении церкви в соцсетях.

Итальянские СМИ приводят слова Сталиано о том, что Санта-Клауса не существует, а привычный красный костюм был придуман в рекламных целях компанией Coca-Cola.