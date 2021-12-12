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Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Хакеры взломали учетную запись в Twitter премьера Индии Нарендры Моди. Об этом сообщил его офис в социальной сети.

"Twitter был оповещен и учетная запись была немедленно защищена", - говорится в сообщении.

Хакеры успели опубликовать сообщение о том, что в стране разрешили расплачиваться биткойном. В офисе премьера также сообщили, что твиттер был взломанным "недолгое время". "Твиты, опубликованные в короткий период, когда аккаунт был взломан, должны игнорироваться",— говорится в публикации. В ней не уточняется, какие сообщения были опубликованы в это время.

Как передает Bloomberg, в аккаунте был размещен твит, что в Индии разрешили принимать биткойн в качестве законного платежного средства. Взломщики также написали, что страна закупила цифровую валюту и будет распространять ее среди граждан.

Индия биткойн Нарендра Моди

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