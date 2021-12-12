Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Хакеры взломали учетную запись в Twitter премьера Индии Нарендры Моди. Об этом сообщил его офис в социальной сети.

"Twitter был оповещен и учетная запись была немедленно защищена", - говорится в сообщении.

Хакеры успели опубликовать сообщение о том, что в стране разрешили расплачиваться биткойном. В офисе премьера также сообщили, что твиттер был взломанным "недолгое время". "Твиты, опубликованные в короткий период, когда аккаунт был взломан, должны игнорироваться",— говорится в публикации. В ней не уточняется, какие сообщения были опубликованы в это время.

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.



In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored. — PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021

Как передает Bloomberg, в аккаунте был размещен твит, что в Индии разрешили принимать биткойн в качестве законного платежного средства. Взломщики также написали, что страна закупила цифровую валюту и будет распространять ее среди граждан.