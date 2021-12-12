Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Хакеры взломали учетную запись в Twitter премьера Индии Нарендры Моди. Об этом сообщил его офис в социальной сети.
"Twitter был оповещен и учетная запись была немедленно защищена", - говорится в сообщении.
Хакеры успели опубликовать сообщение о том, что в стране разрешили расплачиваться биткойном. В офисе премьера также сообщили, что твиттер был взломанным "недолгое время". "Твиты, опубликованные в короткий период, когда аккаунт был взломан, должны игнорироваться",— говорится в публикации. В ней не уточняется, какие сообщения были опубликованы в это время.
The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.— PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021
In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.
Как передает Bloomberg, в аккаунте был размещен твит, что в Индии разрешили принимать биткойн в качестве законного платежного средства. Взломщики также написали, что страна закупила цифровую валюту и будет распространять ее среди граждан.