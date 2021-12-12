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Противники независимости от Франции одерживают верх на референдуме в Новой Каледонии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Жители Новой Каледонии, заморской территории Франции, в воскресенье на референдуме о независимости, высказались против отделения от метрополии, сообщает французская пресса со ссылкой на местное телевидение.

Согласно первоначальным данным, после подсчета 84% бюллетеней, против независимости высказались 96% участников голосования.

Находящаяся в Тихом Океане Новая Каледония - административно-территориальное образование Франции с особым статусом. Местные власти имеют существенную автономию в принятии решений.

Новая Каледония является частью Франции с 1853 года.

Франция Новая Каледония

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