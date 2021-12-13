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Главы МИД G7 призвали вывести иностранных наемников из Ливии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел G7 призвали к немедленному выводу иностранных военных и наемников из Ливии.

"Мы согласились, что важно добиться вывода всех иностранных бойцов, военных, наёмников из Ливии, причем - немедленно", - говорится в заявлении министров.

Участники ливийского конфликта активно прибегали к помощи иностранных сил. Так, лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, как сообщалось, пользовался услугами наёмников из ЧВК "Вагнер", тогда как противники Хафтара получали помощь военных Турции.

В настоящее время в Ливии готовятся к президентским и парламентским выборам, которые начнутся 24 декабря 2021 года.

G7 Ливия ЧВК "Вагнер" Турция

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