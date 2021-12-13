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Эксперт заявила, что изменение климата может привести к новым эпидемиям

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Глобальное потепление может стать причиной возникновения новых эпидемий в мире, сообщается в понедельник на сайте Тюменского государственного медицинского университета со ссылкой на доцента кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Марии Орловой.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции, возможно, - не единственная эпидемия, с которой придется бороться человечеству. Виной всему - глобальное потепление", - приводятся в пресс-релизе слова Орловой.

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В сообщении подчеркивается, что Орлова - один из немногих в мире и единственный в России специалист, изучающий паразитов, живущих на летучих мышах.

По ее словам, из-за глобального потепления целый ряд переносчиков возбудителей опасных заболеваний будет мигрировать на север, в том числе и в Россию.

"Это, прежде всего, комары рода анофелес - переносчики малярии. Высокие температуры будут способствовать их приспособлению к жизни в высоких широтах. Пока в наших регионах не хватало суммарных температур, чтобы анофелес и другие подобные переносчики могли тут проживать, было недостаточно тепло для этих видов", - сказала Орлова.

Россия

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