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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Боррель отметил единодушие в ЕС по поводу реакции в случае нападения РФ на Украину

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Главы МИД всех стран ЕС согласны, что против РФ нужно будет вводить политические и экономические меры в случае, если она нападет на Украину, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Все министры согласны, что в случае российской агрессии будут политические последствия, а также серьезные экономические шаги", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.

Боррель отметил, что тему мер против РФ в случае ее нападения на Украину обсудят на встрече 16 декабря главы государств и правительств стран ЕС.

Он назвал работу, которая предстоит на саммите ЕС по данной теме, "классической".

"Речь идет о том, чтобы рассмотреть несколько вариантов развития событий. И нужно, чтобы на каждый случай было понятно, какие можно было бы принять ответные меры", - сказал Боррель.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он представить лидерам стран ЕС предложения по конкретным мерам на случай вторжения РФ на Украину, Боррель ответил, что делать это не планирует.

По его словам, ЕС на данном этапе роста напряженности между Украиной и РФ считает наиболее важной задачей предотвратить возможный конфликт при помощи превентивных мер.

"Наиболее важная вещь сейчас – это предотвратить, сдержать, убеждать. Мы хотим использовать слова. Быть готовым к худшему, но надеяться на лучшее", - сказал он.

В то же время Боррель напомнил о поддержке обороны Украины со стороны ЕС – о выделении 45 млн евро на логистические потребности украинской армии.

ЕС Жозеп Боррель РФ Украина

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