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Президенты Финляндии и США обсудили по телефону ситуацию близ Украины

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на границе России с Украиной, сообщили в канцелярии финского президента.

"Главной темой разговора была тревожная ситуация на границах Украины. Президенты считают важным сотрудничать с целью найти дипломатический способ урегулирования напряжённой ситуации", - отмечается в документе.

Кроме того, Ниинистё выразил Байдену соболезнования в связи с погибшими в результате серии торнадо в штате Кентукки.

Лидеры также обсудили двусторонние отношения. Ниинистё сообщил Байдену о главных направлениях политики Финляндии в области безопасности. Помимо этого глава Финляндии заявил, что ценит политику "открытых дверей" НАТО.

В канцелярии финского президента сообщили, что на вторник у Ниинистё запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

В пресс-релизе напоминается, что ранее в понедельник Ниинистё обсудил по телефону с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом встречу главы греческого правительства с Путиным на предыдущей неделе в Сочи.

США Финляндия Украина

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