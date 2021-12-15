В МИД Монголии заявили, что сотрудничество c НАТО не направлено против кого-либо

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Начавшееся в 2012 году сотрудничество Монголии с Североатлантическим альянсом (НАТО) основано на общих ценностях мира и не направлено против какой-либо державы, будь то Россия или Китай, заявила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Хочу подчеркнуть: сотрудничество между Монголией и НАТО не направлено против какого-либо государства", - сказала Батмунхийн Батцэцэг, отвечая на вопрос, как многолетнее взаимодействие с Североатлантическим альянсом отражается на отношениях Улан-Батора с Москвой и Пекином.

Она также отметила, что сотрудничество Монголии с НАТО "основано на общих ценностях мира - демократии, верховенства закона и прав человека, безопасности".

"Монголия как член международного сообщества стремится внести свой вклад в региональное и всемирное спокойствие и безопасность. В связи с этим в 2012 году была принята Индивидуальная программа партнерства и сотрудничества Монголии с НАТО, и, таким образом, Монголия стала страной-партнером Североатлантического альянса", - пояснила министр.

При этом она напомнила, что "в то время Россия и НАТО вели активное взаимодействие, в том числе проводили совместные учения по борьбе с терроризмом".

"Индивидуальная программа партнерства и сотрудничества Монголии с НАТО направлена на укрепление политического диалога, образования и возможностей участников, проведение миротворческой деятельности и преодоление новых вызовов безопасности. В частности, на ее основе была реализована Программа расширения военного образования совместно с НАТО", - уточнила глава МИД.