Польские пограничники спасли несколько застрявших в болоте мигрантов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Четырех застрявших в болоте беженцев спасли польские пограничники, сообщили в среду в Погранслужбе Польши.

"В болоте застряли четыре нелегальных мигранта из Сирии и Ирака. Их нашли благодаря использованию дрона", - говорится в сообщении ведомства в твиттере. Нелегалы были спасены в ходе совместной операции, проведенной пограничной и пожарной службами Польши.

Там отметили, что два человека были доставлены в больницу.

Там также сообщили, что за минувшие сутки 29 человек пытались незаконно пересечь границу Польши и Белоруссии. Кроме того, около полуночи на участке в Черемче границу форсировала группа из 40 агрессивно настроенных беженцев.