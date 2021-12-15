Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Bloomberg сообщил о нежелании ведущих стран ЕС готовить санкции против РФ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Несколько крупных стран Евросоюза предпочитают фокусироваться на диалоге с Москвой, нежели сразу готовить новый пакет экономических мер на случай вторжения России на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц в ЕС и дипломатов, говоривших на условиях анонимности.

В миреРазведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на УкраинуРазведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на УкраинуЧитать подробнее

"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер", - передает агентство.

Однако, по его данным, некоторые другие страны полагают, что поддержка угрозы санкций будет лучше работать для сдерживания действий России.

Западные страны неоднократно предупреждали, что примут против РФ экономические меры, если она нападет на Украину.

Запад обеспокоен присутствием российских войск близ границы с Украиной, в некоторых странах полагают, что Россия может готовить вторжение, и предостерегают от этого.

Россия ЕС Германия Франция Италия Испания

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе достигла $1550/тыс. куб. м на фоне слабой ветрогенерации

Роспотребнадзор счел минимальным риск завоза из Южного Судана неизвестной инфекции

Роспотребнадзор счел минимальным риск завоза из Южного Судана неизвестной инфекции
Пандемия коронавируса

В Африке за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 111%

В Африке за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 111%

Агентство ЦТАК сообщило о смерти брата Ким Ир Сена

Что случилось этой ночью: среда, 15 декабря

Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга до $31,4 трлн

Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга до $31,4 трлн

США заявили, что снимут с Ирана санкции в случае его ответственного подхода к переговорам по СВПД

США заявили, что снимут с Ирана санкции в случае его ответственного подхода к переговорам по СВПД

NASA перенес запуск телескопа James Webb на двое суток из-за проблем со связью

Зонд Parker первым в истории побывал в верхних слоях атмосферы Солнца

Глава МИД ФРГ выступила с критикой против приговора Тихановскому

Глава МИД ФРГ выступила с критикой против приговора Тихановскому
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });