Bloomberg сообщил о нежелании ведущих стран ЕС готовить санкции против РФ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Несколько крупных стран Евросоюза предпочитают фокусироваться на диалоге с Москвой, нежели сразу готовить новый пакет экономических мер на случай вторжения России на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц в ЕС и дипломатов, говоривших на условиях анонимности.

"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, перед тем как планировать детали возможных экономических мер", - передает агентство.

Однако, по его данным, некоторые другие страны полагают, что поддержка угрозы санкций будет лучше работать для сдерживания действий России.

Западные страны неоднократно предупреждали, что примут против РФ экономические меры, если она нападет на Украину.

Запад обеспокоен присутствием российских войск близ границы с Украиной, в некоторых странах полагают, что Россия может готовить вторжение, и предостерегают от этого.