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Макрон пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не в состоянии ответить на вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах 2022 года.

"Я обязан французам до конца принимать трудные решения. Я не в том положении, чтобы ответить (на этот вопрос - ИФ). Я здесь не для того, чтобы удерживать власть. Я здесь, чтобы выполнять работу и продвигаться вперед", - объяснил свою позицию президент в интервью телеканалам TF1 и LCI.

Макрон признал, что у него есть желание быть президентом еще один срок.

"Но я смотрю на страну, потрясенную этим кризисом. (...) я в долгу перед самим собой, чтобы принимать трудные решения. Да, у меня есть амбиции, но в тот момент, когда мы говорим, я все еще должен выполнять ту же функцию, функцию президента республики", - добавил Макрон.

Он отметил, что пока не готов к твердому ответу.

"Я не знаю, какими будут следующие несколько недель", - заявил президент.

Очередные президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года.

Франция Эммануэль Макрон

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