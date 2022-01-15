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Экс-глава Минюста Франции заявила об участии в выборах президента

Экс-глава Минюста Франции заявила об участии в выборах президента
Кристиан Тобира
Фото: Michel Stoupak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Бывшая министр юстиции Франции Кристиан Тобира в субботу официально объявила о выдвижении кандидатуры для участия в выборах на пост президента страны.

"Я беру обязательство перед вами, поскольку я разделяю ваши чаяния в том, что касается другого способа управления", - приводит ее слова телеканал BFMTV на встрече со сторонниками в Лионе.

В частности, в случае избрания Тобира пообещала, что "студенты в течение пяти лет (в период обучения - ИФ) будут получать стипендии в размере 800 евро", а также "бороться с дискриминацией и неравноправием".

В 2002 году она уже была кандидатом на президентских выборах от Радикальной левой партии. Тобира выступала под лозунгом "Равные возможности". Тогда она получила 2,32% голосов в первом туре.

Выборы президента Франции намечены на апрель 2022 года.

Франция Кристиан Тобира

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