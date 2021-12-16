Байден выдвинул кандидатуру дочери Джона Кеннеди на пост посла США в Австралии

Послом в Белизе президент США предложил назначить олимпийскую чемпионку по фигурному катанию

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Глава Соединенных Штатов Джо Байден предложил кандидатуру дочери 35-го президента США Джона Кеннеди на пост американского посла в Австралии, сообщает Белый дом.

Байден предложил назначить 64-летнюю Кэролайн Кеннеди на пост чрезвычайного и полномочного посла в Австралии.

Ранее она занимала должность посла США в Японии.

Кроме того, президент США предложил кандидатуру олимпийской чемпионки по фигурному катанию Мишель Кван в качестве посла в Белизе, сообщил Белый дом.

Отмечается, что Кван является самой титулованной фигуристкой в истории США. Она пятикратная чемпионка мира, а также обладательница двух олимпийских медалей.

В 2006 году она заняла неофициальную должность посла США по общественной дипломатии и много путешествовала от имени Государственного департамента США.