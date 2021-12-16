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Байден пообещал помощь из федерального бюджета пострадавшему от торнадо Кентукки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду заявил, что федеральное правительство сделает все возможное, чтобы восстановить Кентукки, пострадавший от торнадо в эти выходные.

"Я намерен делать все, что потребуется, столько, сколько потребуется, чтобы поддержать ваш штат, ваших местных лидеров, пока вы восстанавливаетесь", - сказал Байден в ходе выступления в городе Доусон-Спрингс.

По словам президента США, федеральное правительство намерено покрыть стоимость всех срочных работ по восстановлению инфраструктуры за первый месяц их проведения.

"Мы собираемся все восстановить, мы собираемся все перестроить. (...) Мы собираемся отстроить все лучше, чем было", - добавил он.

Торнадо в Кентукки и пяти других штатах унесли жизни по меньшей мере 88 человек, в том числе 74 только в Кентукки. Город Мейфилд на западе штата оказался почти полностью уничтожен.

Последствия торнадо в Кентукки

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США Кентукки Джо Байден

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