Король Нидерландов извинился за вечеринку в честь 18-летия принцессы

Мероприятие вызвало общественную критику на фоне ужесточения ковид-ограничений в стране

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Королевская семья Нидерландов выразила сожаление из-за проведения вечеринки в честь 18-летия принцессы Амалии. Об этом стало известно BBC News.

Праздник состоялся 11 декабря. Все было организовано в соответствии с коронавирусными ограничениями, действующими в стране. Мероприятие прошло на свежем воздухе, в саду за резиденцией королевской семьи в Гааге. Гости - 21 человек - были привиты и сдали тесты. Также все соблюдали дистанцию в 1,5 метра.

Действующие нормы нарушены не были, но вечеринка вызвала общественную критику. В прессе прошла информация, что на нее были приглашены не 21 человек, а более 100.

Король Нидерландов Виллем-Александр позже признался, что считает организацию праздника для наследницы престола не лучшей идеей. Об этом написал премьер-министр страны Марк Рютте в письме парламенту. Ведь вечеринку провели в непростой для Нидерландов момент: в стране не хватает коек для больных коронавирусом, к борьбе с пандемией подключилась армия.

Из-за пандемии в Нидерландах действует частичный локдаун. Бары, рестораны и супермаркеты закрываются не позднее восьми вечера, другие магазины - в шесть часов. Гражданам разрешается собираться дома группами не более четырех человек.

За весь период пандемии в Нидерландах было выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 20 тыс. смертей от последствий заболевания.